Общество 20 декабря 2025 14:07

В Татарстане на капремонт трех районных больниц направят 160 млн рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане объявлен тендер на капитальный ремонт трех центральных районных больниц – Мензелинской, Уруссинской и Алексеевской. Общая стоимость контракта составляет 160 млн рублей, следует из документов, размещенных на сайте госзакупок.

Проект предусматривает проведение ремонтных работ, благоустройство прилегающих территорий, а также закупку нового медицинского оборудования, мебели и инвентаря для всех трех учреждений.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Татарстана».

Согласно условиям контракта, все работы должны быть завершены до 1 декабря 2026 года.

#капремонт больниц #госзакупки
