В Татарстане на капремонт шести школ выделят 429 млн рублей

В Татарстане на капитальный ремонт шести школ направят более 429 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что исполнителю необходимо будет отремонтировать Богородскую среднюю школу в селе Богородское Пестречинского района, Мамаширскую среднюю школу в селе Мамашир Кукморского района, Базарно-Матакскую среднюю школу в селе Базарные Матаки Алькеевского района и Савгачевскую среднюю школу в селе Савгачево Аксубаевского района.

Кроме того, подрядчику придется привести в порядок Большеатрясскую начальную школу в селе Большие Атряси Тетюшского района и столовую в Зиреклинском лицее в селе Ерыклы Новошешминского района.

В Богородской школе отремонтируют кровлю, потолки и стены, а в Мамаширской — окна, двери, полы и фасад. В Базарно-Матакской школе проведут комплекс общестроительных работ и ремонт инженерно-технического обеспечения, в Савгачевской — комплексные работы по капитальному ремонту (включая инженерные коммуникации).

В Большеатрясской начальной школе произойдет обновление кровли и фасада. А для столовой Зиреклинского лицея закупят технологическое оборудование, в ней заменят наружные и внутренние двери, а также окна. Там же запланированы внутренние отделочные работы, утепление чердака и установка пожарной сигнализации.

В качестве заказчика выступает Главное инестиционно-строительное управление РТ, а средства поступят из республиканского бюджета. Работы должны быть завершены до 1 декабря текущего года.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 4 июля, а подрядчика определят 6 июля.