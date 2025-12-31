В Татарстане на Каме спасли заблудившегося рыбака

В Чистопольском районе спасли заблудившегося рыбака. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

66-летний мужчина из Лениногорска утром приехал с товарищем на рыбалку на Каму. Там они разделились и затем должны были встретиться на берегу. В три часа дня мужчина позвонил своему другу и сказал, что идет к месту встречи, однако не дошел и перестал отвечать на звонки. После этого товарищ рыбака позвонил на единый номер вызова экстренных служб 112.

Спасатели ЗПСО№3 на судне на воздушной подушке нашли мужчину в камышах недалеко от села Кубассы, после чего доставили на берег и передали полиции. ‎