В Татарстане на Каме двоих мужчин спасли с перевернувшегося парусника

На реке Каме напротив речного порта в Чистополе удалось спасти двух мужчин, перевернувшихся на паруснике. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Двое мужчин не справились с управлением парусника, судно перевернулось, и люди оказались в воде в 500 метрах от берега.

Спасатели доставили мужчин на берег, где передали медикам скорой помощи – они не пострадали. В свою очередь перевернутое судно отбуксировано на берег.