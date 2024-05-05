news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 5 мая 2024 15:48

В Татарстане на Каме двоих мужчин спасли с перевернувшегося парусника

Скопировать ссылку

На реке Каме напротив речного порта в Чистополе удалось спасти двух мужчин, перевернувшихся на паруснике. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Двое мужчин не справились с управлением парусника, судно перевернулось, и люди оказались в воде в 500 метрах от берега.

Спасатели доставили мужчин на берег, где передали медикам скорой помощи – они не пострадали. В свою очередь перевернутое судно отбуксировано на берег.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2