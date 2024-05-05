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В Татарстане на Каме двоих мужчин спасли с перевернувшегося парусника
На реке Каме напротив речного порта в Чистополе удалось спасти двух мужчин, перевернувшихся на паруснике. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Двое мужчин не справились с управлением парусника, судно перевернулось, и люди оказались в воде в 500 метрах от берега.
Спасатели доставили мужчин на берег, где передали медикам скорой помощи – они не пострадали. В свою очередь перевернутое судно отбуксировано на берег.
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