В Татарстане на исполнение нацпроектов выделена почти половина запланированных средств

К 1 августа в Татарстане на исполнение 11 национальных проектов было выделено 21,4 млрд рублей, или 49,9% от запланированного на текущий, 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.

В основном средства выделены по нацпроектам «Семья» – 8,5 млрд рублей, «Молодежь и дети» – 3,7 млрд, «Инфраструктура для жизни» – 5,6 млрд, «Продолжительная и активная жизнь» – 2,8 млрд, а также «Кадры» – 476,7 млн рублей, «Экологическое благополучие» – 171,8 млн и «Эффективная и конкурентная экономика» – 120,9 млн.

Всего в этом году на реализацию национальных проектов в бюджете Татарстана предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 42,9 млрд рублей. Речь идет о 23,4 млрд рублей за счет федерального бюджета и 19,5 млрд рублей за счет бюджета республиканского.