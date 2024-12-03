В Татарстане на интеллектуальные транспортные системы направлен 141 млн рублей

В Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дроги» внедряются интеллектуальные транспортные системы. Всего в этом году на эти мероприятия направлено более 141 млн рублей, в том числе 114,6 млн рублей из федерального бюджета, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«В рамках мероприятий по внедрению интеллектуальных транспортных систем в текущем году обустроено 19 светофоров с адаптивной системой управления дорожным движением: 13 в Казанской агломерации и шесть — в Набережночелнинской», — говорится в сообщении.

Так, например, «умные» светофоры появились на перекрестках улиц Маркса — Миславского, Островского — Суконная, Серова, Тукая — Карима в Казани. В Набережных Челнах они установлены на проспекте Набережночелнинский — остановка «Поликлиника №4», на улицах Гостевая — Аэродромная, 40 лет Победы — проспект Вахитова.

Два светофора в Казани оборудованы системой видеонаблюдения, детектирования ДТП и чрезвычайных ситуаций. Они расположены на пересечениях улиц Горького — Муштари и Пушкина — Бутлерова.

Кроме того, в 2020–2024 годах в Казанской и Набережночелнинской агломерациях проведены мероприятия по развитию Единой платформы управления транспортной системой. В частности, на дорогах смонтированы 500 детекторов мониторинга транспортных потоков, установлено 88 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Сейчас система представляет собой сеть более чем из тысячи комплексов стационарных, передвижных и мобильных устройств. Они устанавливаются в местах концентрации ДТП и передают данные в Госавтоинспекцию РТ в автоматическом режиме.

Национальные проекты в их нынешнем виде запущены в России в 2019 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2025 году должны стартовать обновленные нацпроекты.