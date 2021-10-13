В Татарстане на горячее питание младшеклассников в 2022 году выделят 1,4 млрд рублей

В Татарстане на горячее питание учащихся начальных классов в следующем году будет направлено более 1,4 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель министра финансов республики Оксана Кисапова на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

В консолидированном бюджете 2022 года расходы по разделу «Образование» запланированы в объеме 109,8 млрд рублей, в бюджете республики – 68,7 млрд рублей. «В этих расходах предусмотрены мероприятия с софинансированием из федерального бюджета, в том числе обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием – 1 млрд 441 млн рублей», – рассказала докладчик.

По этому же разделу на организацию отдыха детей и молодежи в следующем году планируется выделить 1,7 млрд рублей. На ежемесячные денежные вознаграждения за классное руководство будет направлено 1,8 млрд рублей.

Кроме того, в бюджете предусмотрены средства на проведение мероприятий по республиканским программам.

«Самое крупное из них – стратегическое управление талантами, на которое заложено 100 млн рублей. На сохранение, изучение и развитие государственных языков Татарстана и других языков республики – 80,1 млн рублей. На сохранение национальной идентичности татарского народа – 22,3 млн рублей», – отметила Кисапова.

В бюджете Татарстана также предусмотрены средства на реализацию государственной национальной политики – 29,6 млн рублей, профилактику терроризма и экстремизма – 1 млн рублей.

По разделу «СМИ» в 2022 году в бюджете республики запланированы средства в размере 1,7 млрд рублей. В том числе на телевидение и радиовещание будет выделено 972,1 млн рублей, на периодическую печать и издательство – 685,1 млн рублей.

В следующем году доходы бюджета Татарстана, по прогнозу, составят 294,8 млрд рублей, расходы – 305,7 млрд рублей, дефицит – 10,9 млрд рублей.