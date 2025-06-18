В Татарстане на голосование по программе ЕР представили 283 объекта благоустройства

Территории и дизайн-проекты в республике выбирали более 341 тысячи жителей.





Фото: "Единая Россия", ER.RU

Более 16,5 миллионов человек по всей стране отдали свои голоса за объекты благоустройства и дизайн-проекты их обновления. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, подводя итоги юбилейного онлайн-голосования по программе «Формирование комфортной городской среды». Его уже пять лет подряд проводят партия и Минстрой РФ.

— Неравнодушие к будущему своих населенных пунктов позволяет не просто решать вопросы с благоустройством, но и включать в перечень благоустройства те или иные проекты по пожеланиям жителей, создавать новые комфортные общественные пространства. Процесс формирования комфортной городской среды стал по-настоящему народным, — отметил Владимир Якушев.

В основу программы «Формирование комфортной городской среды» лег проект ЕР «Городская среда». Ее реализация — одно из положений народной программы партии. В этом году в голосовании за объекты благоустройства приняли участие 1667 муниципальных образований из 88 субъектов РФ и города Байконур.

А в Татарстане более 341,5 тысячи жителей выбирали территории и дизайн-проекты для их преображения. По словам председателя общественного совета партпроекта «Городская среда» в республике, первого замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Дамира Шайдуллина, на голосовании были представлены 283 общественные территории — парки, набережные, скверы. Кроме того, жители выбирали дворовые территории, нуждающиеся в обновлении.

— Самыми активными стали жители Черемшанского, Рыбно-Слободского, Мамадышского, Тетюшского, Алькеевского и Зеленодольского районов, — рассказал Дамир Шайдуллин.

Число жителей регионов, которые в этом году отдали свои голоса в рамках программы, стало рекордным. Этому, в частности, поспособствовало широкое вовлечение в работу волонтеров— 170 тысяч активистов собрали порядка 60% голосов. Добавим, что члены «Единой России» также лично участвуют в общественном контроле за реализацией благоустройства выбранных проектов.

Как отметила руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ, политолог Дарья Кислицына, важно, что процедура отбора объектов носит не формальный, а открытый и вовлекающий характер. Жители становятся сопричастными к процессу изменений.

— Это, в свою очередь, формирует доверие к власти, укрепляет горизонтальные связи на местах и закладывает основу для долгосрочного развития территорий. Программа работает, и работает именно потому, что в ее основе лежит обратная связь. Голосование, в котором участвуют миллионы, становится не только инструментом планирования, но и формой диалога между властью и обществом, — добавила политолог.