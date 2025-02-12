В Татарстане на год зафиксируют цены на основные стройматериалы

Производители цемента, нерудных и инертных материалов готовы на год зафиксировать цены для строительного сектора Татарстана. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы, член думского комитета по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.

«Буквально накануне получил письма от крупных компаний, которые производят и поставляют цемент и щебень на республиканские стройки, с подтверждением готовности закрыть годовые объемы по фиксированной цене. Эта мера позволит зафиксировать стоимость строительства, в первую очередь социальных объектов, исключив риски дополнительных расходов и ценовых колебаний, которые напрямую влияют на сроки и бюджет строительства», – написал Вольфсон.

Он также выразил благодарность компаниям, которые поддержали предложение, и отметил, что сейчас депутатский корпус работает над включением в этот процесс металлургических предприятий и производителей кабельной продукции.

«Строительная отрасль, как и любая другая, нуждается в стабилизации и предсказуемости. Благодаря такой поддержке мы уверены, что Татарстан останется одним из ведущих регионов по темпам и качеству строительных работ в стране. Мы продолжаем работать над тем, чтобы обеспечить поставки и избежать перебоев в процессе», – сказал Илья Вольфсон.

«Сейчас дело за железной дорогой. Самое главное, чтобы она нас не подвела и все эти поставки прошли вовремя, чтобы ежемесячные объемы, которые заявят стройки, до всех дошли. В прошлом году с этим были серьезные проблемы, но надеюсь, что руководство ГЖД сделало выводы и приняло все необходимые решения», – заключил депутат.