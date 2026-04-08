Общество 8 апреля 2026 09:29

В Татарстане на газификацию домовладений в 2026 году направят 92,3 млн рублей

В Республике Татарстан в 2026 году продолжается оказание адресной поддержки гражданам на проведение газа в границах участка домовладения и приобретение внутридомового газового оборудования, сообщили в пресс-службе Министерства финансов РТ.

На эти цели в бюджете республики на текущий год в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан в Республике Татарстан» предусмотрено 92,3 млн рублей.

Размер единовременной субсидии определяется как сумма фактически понесенных расходов, но не превышает 100 тысяч рублей на одно домовладение.

#газ #Минфин РТ #социальная поддержка
