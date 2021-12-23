В Татарстане на федеральные проекты и республиканские программы направили 96 млрд рублей

В Татарстане реализуются 12 федеральных проектов, 44 республиканские программы и шесть госпрограмм. Всего на мероприятия по этим программам направлено более 96 млрд рублей. Об этом сообщил Президент республики Рустам Минниханов на XVI съезде Совета муниципальных образований РТ.

«Это большие ресурсы. И их необходимо эффективно использовать», – сказал руководитель республики.

Минниханов отметил, что на благоустройство дворовых территорий по программе «Наш двор» два года подряд выделялось по 8 млрд рублей. Он заверил, что реализация этой программы продолжится в следующем году.

«А какие большие школы строим, которые по 1,5 млрд рублей стоят. Отремонтировали 528 объектов образования, 100 объектов здравоохранения, 61 спортивный объект, 79 объектов культуры», – подчеркнул он.

Президент РТ добавил, что большая работа проводится по дорожному строительству, в том числе реализуется масштабный проект по возведению скоростной трассы М12.

«Без федеральной поддержки мы не можем реализовать крупные дорожные проекты. Огромные средства выделяет Правительство России на инфраструктурные проекты. Только по дорогам мы потратили более 55 млрд рублей, из них 15 млрд рублей – это федеральные средства», – заключил он.