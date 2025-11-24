В Татарстане на этой неделе ожидаются похолодание и гололедица

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстан возвращается неустойчивая погода: после выходных с аномально теплым воздухом и дождями регион ждут туман, усиление ветра и постепенное похолодание. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В выходные атмосферные фронты принесли дожди, местами – с мокрым снегом. Днем температура поднималась до +1…+9°, а среднесуточные значения оказались на 8-9° выше климатической нормы. Сегодня днем, под влиянием периферии антициклона, осадки не наблюдаются, а полуденные температуры удерживаются в пределах 0…+2°.

25 ноября ночью регион окажется в теплом секторе циклона, а утром и днем через Татарстан пройдет холодный фронт. В отдельных районах ожидается небольшой дождь, усиление ветра до 15-17 м/с и туман ночью и утром. Температура составит: ночью 0…+5°, днем +3…+8°, к вечеру в западных районах понизится до 0…+3°.

26 ноября ночью с уходом фронта осадки прекратятся, температура опустится до 0…-5°. Днем влияние следующего фронта вновь принесет местами слабые осадки – мокрый снег и дождь. Дневные значения ожидаются от -2 до +2°. На дорогах возможно образование гололедицы.

27 ноября, Татарстан окажется на северной периферии антициклона. Из-за близости фронта местами вновь прогнозируются небольшие осадки – дождь и мокрый снег. Ночью температура понизится до 0…-5°, днем повысится до -1…+4°. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, 28 и 29 ноября в республике ожидаются осадки различной интенсивности, а максимальные дневные температуры составят +1…+6°.