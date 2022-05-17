В Татарстане на ЕГЭ используют новую технологию получения заданий по интернету

В этом году в Татарстане впервые будет использована технология получения экзаменационных материалов по интернету и сканирования бланков в аудиториях пунктов проведения экзаменов, а затем передача их в республиканский центр обработки информации. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Впервые в этом году наша республика будет применять такие серьезные технологии. К этому этапу мы подготовились. Президентом Татарстана выделены средства для закупки сканеров. В каждой аудитории, не в штабе пункта проведения экзамена, будут сканеры. И в присутствии выпускников будут сканироваться материалы», – рассказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин добавил, что выпускники Татарстана в таком формате экзамен еще не сдавали, но проходили процедуру во время апробации технологии.

«Не все регионы перешли на такой формат. Очень большие суммы нужны были для того, чтобы обеспечить аудитории сканерами, компьютерами, принтерами, бумагой. Кстати, для проведения ОГЭ и ЕГЭ бумагой на 100% обеспечены. Никто не обращается за бумагой к родителям. Около 40 млн рублей выделено, в эту сумму входит покупка бумаги и сканеров. Еще до начала досрочного этапа успели закупить сканеры, развезти по всем пунктам, настроить», – отметил он.

В проведении ЕГЭ основного периода будет задействовано 125 пунктов проведения экзамена, в том числе 83 пункта расположены в школах. В них имеется 1 404 аудитории с онлайн-видеонаблюдением. «Практически 100-процентный охват всех аудиторий видеокамерами. За ходом экзамена будут следить общественные наблюдатели», – подчеркнул министр.