В Татарстане на двух участках М7 заменят панели шумозащитных экранов

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В Татарстане заменят панели шумозащитных (акустических) экранов на двух участках дороги М7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань. На работы выделят почти 157,8 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Речь об участках км 781+090 — км 781+882, км 786+090 — км 786+480. В 2024 году работы должны быть выполнены до 15 сентября — на это направят 50 млн рублей, в 2025 году подрядчик должен выполнить все работы до 14 марта, объем финансирования — почти 107,8 млн рублей. Заказчиком выступает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

«Режим движения транспорта на период выполнения работ должен быть обеспечен подрядчиком временными дорожными знаками, направляющими и ограждающими устройствами в соответствии с ГОСТ Р 58350-2019», — отмечается в документах.