В Татарстане на двух участках дороги Казань — Оренбург сняли ограничения скорости 50 км/ч

В Татарстане на двух участках автодороги Казань — Оренбург сняли временные ограничения скорости движения 50 км/ч. Они действовали на отрезках трассы с 141-го по 146-й км и с 152-го по 154-й км в Чистопольском районе республики, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«На двух участках автодороги завершены ремонтные работы. В связи с окончанием работ демонтированы дорожные знаки ограничения скорости 50 км/ч», — отметили в пресс-службе.

При этом из-за ремонта ограничение скоростного режима и сужение проезжей части сохранены на шести участках (с 13+700 по 20+230 км, с 201-го по 202-й км, с 210-го по 215-й км, с 240-го по 249-й км, с 271-го по 289-й км, с 381-го по 390-й км) в Лаишевском, Альметьевском, Бугульминском и Бавлинском районах.

Кроме того, локальные ограничения возможны и на других дорогах, где проводятся ремонтные работы. В частности, ремонтируются участки трассы М7 «Волга» с 786-го по 794-й км в Зеленодольском районе, с 812-го по 824-й км в Высокогорском районе, с 827-го по 840-й км в Пестречинском районе, с 957-го по 970-й км в Мамадышском районе, с 1026-го по 1038-й км в Елабужском районе, с 1047-го по 1053-й км в Набережных Челнах и с 1154-го по 1161-й км в Актанышском районе.

Устройство слоев износа ведется на участке с 8-го по 28-й км автодороги Казань — Буинск — Ульяновск в Верхнеуслонском районе и на обходе Зеленодольска с 95-го по 113-й км автодороги Йошкар-Ола — Зеленодольск.

До конца дорожно-строительного сезона будет ограничена скорость движения на трех участках трассы М7 с 735-го по 772-й км и на подъездной дороге к аэропорту Казани, где ведется реконструкция.

Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки.