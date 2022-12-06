В Татарстане на дорожные работы за год потратили более 193 млрд рублей

В Татарстане на дорожные работы в этом году потратили более 193 млрд рублей. На федеральные проекты было направлено 126,5 млрд рублей, на программу дорожных работ — 67,5 млрд. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«За год отремонтировано и реконструировано более 443 километров региональных дорог, приведено в нормативное состояние 630 километров дорог местного значения. Проведен ремонт 120 километров дорог в населенных пунктах по трем социальным программам, которые действуют в республике», — рассказал спикер.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» (национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина) для развития информационных и интеллектуальных транспортных систем в этом году было выделено 385 млн рублей. В том числе 260 млн рублей было потрачено на Казанскую агломерацию и 124,5 млн рублей — на Набережночелнинскую, отметил Чукин.

«Средства направлены на развитие автоматизированной системы управления дорожным движением, контроля интенсивности движения, модернизацию светофорных объектов. В результате мы сегодня наблюдаем снижение показателя социального риска, в том числе в рамках реализации национального проекта», — пояснил он.

В частности, за десять месяцев этого года показатель социального риска составил 6,59 погибших на 100 тыс. населения, уточнил замминистра.