В Татарстане на детскую оздоровительную программу в 2023 году направят 2,1 млрд рублей

В 2023 году на детскую оздоровительную программу в Татарстане выделено 2,1 млрд рублей. В дополнение к этому продолжится реализация программы реновации лагерей. Для республики эти вопросы крайне важны, поскольку являются частью стратегии по сохранению и развитию человеческого капитала, считает депутат Госсовета РТ Динар Бариев.

«Наша республика и лично Раис Татарстана Рустам Минниханов всегда уделяли большое внимание организации летней оздоровительной кампании. Сейчас активно развивается структура детских лагерей и молодёжных центров. Вопрос реновации детских лагерей, содержания и развития человеческого капитала, как одного из ключевых факторов стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года говорят о том, что мы уже сейчас задумываемся о будущем: о наших детях, о том, в каких условиях они будут отдыхать и получать дополнительные навыки», - отметил он, выступив на площадке Экспертного клуба.

Директор РОО «Совет детских организаций Республики Татарстан» Екатерина Согрина также считает, что оздоровление и отдых детей и молодежи - приоритетное направление молодежной политики Татарстана. «Стоит также отметить не только часть оздоровительной программы, но и воспитательное наполнение программ, которое реализуется на высоком уровне, привлекая кадры для данной работы», - поделилась мнением сама.

Очень важно, чтобы дети во время отдыха в лагерях не только отдыхали, но и получали ценный опыт для своего развития, знакомились с новыми профессиями, овладевали новыми навыками. Поэтому наиболее популярными в каникулярное время традиционно являются профильные смены в лагерях, уверен член Общественной палаты Татарстан Мунир Гафиятуллин.

«Всего за летнюю кампанию 2022 года проведено 142 республиканских профильных смены и обеспечен охват 52,4 тыс. детей по основным направлениям молодежной политики: гражданско-патриотические, физкультурно-спортивные, туристско-краеведческие... Такие направления учитывают интересы современных детей и предлагают им возможность развивать свои увлечения, решают задачу ранней профориентации», - отметил мнением эксперт.

Гафиятулин напомнил, что в России ведется работа над созданием программы реновации детских лагерей. Ее разработчики опираются на опыт Татарстана в части проектирования и строительства летних оздоровительных учреждений. Благодаря программе реновации лагерей «Лето – детям», которая инициирована Президентом РТ Рустамом Миннихановым, инфраструктура детского отдыха Татарстана считается передовой в России.