В Татарстане на ЧОПы для детских лагерей дополнительно выделили около 30 млн рублей

В Татарстане на охрану детских оздоровительных лагерей дополнительно было выделено около 30 млн рублей. Средства были направлены на услуги частных охранных предприятий. Об этом сообщил министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Для нас всегда имеет первостепенное значение обеспечение комплексной безопасности детей на отдыхе. Это касается в том числе пожарной безопасности, организации медицинского осмотра сотрудников, обеспечения контроля медицинского сопровождения детей в лагерях», – заявил спикер.

По словам Сулейманова, в детских лагерях республики в этом году работали 106 врачей и 1 346 представителей среднего медперсонала. В летний период заболеваемость в оздоровительных учреждениях составила четыре человека на тысячу отдохнувших детей. В основном у них были зарегистрированы заболевания органов дыхания, уточнил министр.

«По информации Роспотребнадзора, по итогам летней оздоровительной кампании полный оздоровительный эффект составил – 98,8%, слабовыраженный – 1,2%, отсутствие оздоровительного эффекта – ноль», – отметил спикер.

Сулейманов добавил, что с июня сотрудники Управления Роспотребнадзора по Татарстану провели проверки в 126 детских оздоровительных лагерях. «Были выявлены различные нарушения, но при этом в большинстве случаев они устранялись незамедлительно в день проверки», – подчеркнул он.

Министр заверил, что нарушений, требующих закрытия лагерей из-за некачественного питания или несоблюдения санитарного законодательства, выявлено не было. «В целом по итогам летней оздоровительной кампании не было зафиксировано массовых пищевых отравлений и массовых инфекционных заболеваний», – заключил он.