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Происшествия 18 января 2024 08:25

В Татарстане на четырех участках М5 восстановлено движение

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Сегодня с 7 утра были сняты ограничения движения для всех видов транспорта на четырех участках М5 в Татарстане, сообщили с пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Так, ограничения сняты в Бугульминском районе на трех участках с 1239 км по 1240 км, с 1243 км по 1245 км, с 1253 км по 1257,5 км и в Бавлинском районе на одном участке с 1257,5 км по 1280 км.

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