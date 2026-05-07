news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 7 мая 2026 15:34

В Татарстане на четыре месяца закроют участок дороги Аксубаево – Федоровка

Читайте нас в
Телеграм

В Аксубаевском районе Татарстана с 15 мая будет закрыт для движения транспорта участок автомобильной дороги Аксубаево – Федоровка. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Ограничение связано с проведением капитального ремонта дороги на участке с 19,4 по 24,6 км. Закрытие движения будет действовать до 15 сентября», – уточнили в министерстве.

Для объезда будут открыты региональные дороги Кузайкино – Нурлат, Чистополь – Аксубаево – Нурлат, Азеево – Черемшан – Шентала – Новое Ибрайкино и Аксубаево – Федоровка – Новое Ибрайкино.

читайте также
В Татарстане временно закроют движение по дороге Камские Поляны – Шереметьевка
#закрытие дороги #закрытие движения #ремонт дороги
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Июльское» тепло в Татарстане продержится до 8 мая, после придут холод и заморозки

«Июльское» тепло в Татарстане продержится до 8 мая, после придут холод и заморозки

6 мая 2026

Режим «Ракетная опасность» введен в Татарстане

7 мая 2026
Новости партнеров