В Татарстане на четыре месяца закроют участок дороги Аксубаево – Федоровка

В Аксубаевском районе Татарстана с 15 мая будет закрыт для движения транспорта участок автомобильной дороги Аксубаево – Федоровка. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Ограничение связано с проведением капитального ремонта дороги на участке с 19,4 по 24,6 км. Закрытие движения будет действовать до 15 сентября», – уточнили в министерстве.

Для объезда будут открыты региональные дороги Кузайкино – Нурлат, Чистополь – Аксубаево – Нурлат, Азеево – Черемшан – Шентала – Новое Ибрайкино и Аксубаево – Федоровка – Новое Ибрайкино.