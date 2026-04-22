В Татарстане на четыре месяца закроется участок дороги Базарные Матаки – Болгар

В Алькеевском районе Татарстана в начале следующей недели, 27 апреля, закроется для движения транспорта участок региональной автодороги Базарные Матаки – Болгар. Ограничение будет действовать до 31 августа, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Ограничение связано с проведением капитального ремонта автомобильной дороги на участке с 0,2 по 3,7 км», – пояснили в министерстве.

Водители смогут совершить объезд по дорогам Алексеевское – Высокий Колок и Алексеевское – Высокий Колок – Базяково – Тукай.