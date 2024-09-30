Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане на частные школы и детсады из бюджета направили 270 млн рублей
В Татарстане на деятельность частных школ и детсадов в этом году из республиканского бюджета направлено более 270 млн рублей. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.
«Профинансирована деятельность частных школ и учреждений дошкольного образования. Их более 40, и их количество растет», — рассказал представитель Минобрнауки РТ.
Хайруллин отметил, что частные школы — это «альтернатива классическому государственному образованию». «Там применяются программы разной направленности. Государство заинтересовано, чтобы их стало больше. Соответственно, идет финансирование этой деятельности», – подчеркнул он.
Замминистра финансов РТ Оксана Кисапова добавила, что с каждым годом расходы на деятельность частных образовательных организаций становятся больше.
«По закону мы обязаны финансировать данные учреждения. Но финансируются только те учреждения, которые проходят лицензирование», — заявила она.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»