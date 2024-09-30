В Татарстане на частные школы и детсады из бюджета направили 270 млн рублей

В Татарстане на деятельность частных школ и детсадов в этом году из республиканского бюджета направлено более 270 млн рублей. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Профинансирована деятельность частных школ и учреждений дошкольного образования. Их более 40, и их количество растет», — рассказал представитель Минобрнауки РТ.

Хайруллин отметил, что частные школы — это «альтернатива классическому государственному образованию». «Там применяются программы разной направленности. Государство заинтересовано, чтобы их стало больше. Соответственно, идет финансирование этой деятельности», – подчеркнул он.

Замминистра финансов РТ Оксана Кисапова добавила, что с каждым годом расходы на деятельность частных образовательных организаций становятся больше.

«По закону мы обязаны финансировать данные учреждения. Но финансируются только те учреждения, которые проходят лицензирование», — заявила она.