В Татарстане на базе газотурбинного завода создадут Передовую инженерную школу

Фото: Телеграм-канал Промышленного кластера Татарстана

На базе Завода газотурбинного оборудования (г. Зеленодольск) создадут Передовую инженерную школу Казанского государственного энергетического университета. Об этом сообщает Промышленный кластер Татарстана в своем Телеграм‑канале.

Механизмы финансирования приоритетных инициатив в рамках федерального проекта «Новое оборудование и технологии в электроэнергетике» обсудили на совещании Минпромторга РТ по нацпроекту «Новые атомные и энергетические технологии». Совещание провел заместитель министра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев.

В мероприятии приняли участие учредитель ГК «Амкор» и руководитель комитета «Евразийская технологическая платформа. Технологии ТО и ремонта промышленного оборудования» Делового объединения кластеров России Никита Мартелов, руководитель комитета «Аддитивные технологии» Делового объединения кластеров России Евгений Дьяконов, представители ведущих вузов и энергетических компаний региона.

После совещания в Минпромторге РТ состоялась встреча Никиты Мартелова с ректором КГЭУ Эдвардом Абдуллазяновым, в ходе которой обсуждалась концепция создания Передовой инженерной школы Казанского энергетического университета. Было принято решение о создании ПИШ на базе Завода газотурбинного оборудования (ГК «Амкор») в промпарке «Турбина» в Зеленодольске.