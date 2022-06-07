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Ру Тат
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Происшествия
7 июня 2022  18:29
Павел Климчак

В Татарстане на автомобиль упало дерево, пострадала сидящая внутри женщина

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По данным ГУ МЧС России по РТ на 18.00, сегодня в Татарстане от сильного ветра упали двенадцать деревьев: восемь в Казани и по одному в Бугульме, Лаишевском, Высокогорском и Спасском районах.

В результате всех инцидентов никто не погиб. По предварительной информации, пострадала одна женщина: она сидела в машине, когда на авто упало дерево. Это произошло около села Семиозерка Высокогорского района. Ее с подозрением на сотрясение головного мозга и травмы носа направили на обследование в больницу Казани.

Кроме того, в столице Татарстана от рухнувших деревьев повреждены четыре автомобиля и линия электропередачи. На данный момент ее уже восстановили. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#упало дерево
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