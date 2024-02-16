На 966 избирательных участках Татарстана в выборы будет работать система видеонаблюдения

В Татарстане на выборах Президента РФ, которые пройдут в этом марте, на 966 избирательных участках будет работать система видеонаблюдения. Количество УИК ранее было утверждено ЦИК РФ, а проект постановления о применении средств видеонаблюдения был принят сегодня на заседании ЦИК РТ.

«<…> Определяется согласованный с ПАО “Ростелеком” перечень 966 избирательных участков в Республике Татарстан, в которых будет осуществляться видеонаблюдение», – прокомментировал заместитель председателя Центризбиркома Андрей Нефедов.

Он также отметил, что система видеонаблюдения в помещениях даст дополнительные гарантии открытости в деятельности участковых комиссий при организации голосования, перемещении избирательных бюллетеней из ящиков в сейф-пакеты и их хранении, подсчете голосов, проведении итогового заседания. Там, где видеонаблюдения не предполагается, будет осуществляться видеорегистрация.

«Безусловно, будет сформирован центр общественного наблюдения, где у наших наблюдателей будет возможность доступа к большому экрану, на который будет заведена картинка с камеры видеонаблюдения. Мы понимаем, что и наблюдатели, и наши политические партии, и кандидаты будут иметь возможность доступа к трансляции с системой перемотки. Все важнейшие стандарты технологии видеонаблюдения будут зафиксированы и выполнены», – заключил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. На данный момент уже допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).