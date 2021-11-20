В Татарстане на 96% завершен ремонт социальных и культурных объектов

В Татарстане подходит к концу капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы, запланированный на этот год. В 2021-м планировалось отремонтировать 3,5 тыс. объектов, на что было выделено 23 млрд рублей. В настоящее время программы завершены на 96%, рассказал на совещании в Доме Правительства РТ глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

В сфере образования реализуются три такие программы, в которые вошли 413 объектов. В работе остается программа капремонта образовательных учреждений. Так, на финишную прямую вышло обновление детсада №104 в Казани, сейчас оно завершено на 95%. Работы завершились в 48 учреждениях.

На 93% выполнен капремонт медицинских стационаров. В настоящее время подрядчики продолжают работы на четырех объектах.

Ремонт зданий, подведомственных МВД, завершен на 94%: пять объектов сданы, четыре находятся в процессе ремонта.

В 2021 году в программу ремонта были включены шесть детских оздоровительных лагерей Татарстана, которые, по последним данным, готовы на 96%.

Также к завершению подходит капремонт спортивных объектов, 16 из которых уже полностью готовы.

Полностью завершилась реализация шести программ, направленных на модернизацию инженерной инфраструктуры. В 2021 году на эти цели было выделено 1,4 млрд рублей, ремонт проведен на 881 объекте.

На финальную стадию вышел и капремонт многоквартирных домов, лимит освоен на 99%. В настоящее время ведутся работы в 10 муниципальных образованиях РТ.

Как отметил Айзатуллин, программа капремонта многоквартирных домов на 15% финансируется из бюджетов муниципалитетов. Так, на 20 ноября на счета Фонда из местных бюджетов поступило 740 млн рублей, или 64% от предусмотренного программой объема. Не полностью средства перечислили Казань и Альметьевский район.