В Татарстане на 95% выполнены работы по капремонту молодежных центров

Фото предоставлено Минмолодежи РТ

В Татарстане на 95% выполнены работы по капитальному ремонту молодежных центров в рамках республиканской программы «Капитальный ремонт молодежных центров». Отметим, что создание возможностей для самореализации разной категории молодежи соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

«Благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова продолжаем активно обновлять молодежную инфраструктуру. С 2019 года в республике отремонтирован 31 молодежный центр на общую сумму более 2 млрд рублей. В этом году в программу были включены 10 объектов, на 2026 год планируется пять молодежных центров в четырех муниципалитетах. Обновленные молодежные центры – это не просто отремонтированные здания, а современные многофункциональные пространства для самореализации молодежи. Появление новых молодежных центров в Татарстане соответствует целям Национального проекта «Молодежь и дети», - отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Так, например, в Кукморе после ремонта в молодежном центре «Ялкын» появился коворкинг/кинозал, художественная студия, киберзона, спортивный зал, хореографический зал, методический кабинет и тренажерный зал. На реновацию здания площадью 917,98 кв.м из бюджета республики было направлено 123 млн рублей. Молодёжный центр «Патриот» в Дрожжановском районе содействует формированию патриотизма у молодёжи, что соответствует одной из ключевых задач государственной молодёжной политики, а также организации полезного досуга. Развитие добровольчества, детских и молодежных организаций - приоритетные направления работы молодежного центра «Орион» в Набережных Челнах. На 3,5 тыс кв.метров уместились зал для фитнеса, тренажерный, киберспортивный и хореографический залы, пространства для Движения первых, волонтерского центра, движения студенческих отрядов, челнинских молодежных движений и союзов. Также обновлена универсальная спортивная площадка. Новыми направлениями стали обучение подростков управлению БПЛА и запуск проектного офиса для обучения молодежи формированию и реализации социально важных проектов.