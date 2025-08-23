В Татарстане на 90% выполнены работы по капремонту молодежных клубов

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

В Татарстане на 90% выполнены работы по капитальному ремонту молодежных (подростковых) клубов в рамках республиканской программы «Капитальный ремонт молодежных (подростковых) клубов». Отметим, что создание возможностей для самореализации разной категории молодежи соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

«Благодаря поддержке Раиса РТ в Татарстане с 2019 года реализуется программа капитального ремонта и укрепления материальной базы подростковых клубов, за это время отремонтировано 53 объекта на сумму 600 млн.руб. Подростковым клубам сегодня необходимо особое внимание, чтобы обеспечить подрастающее поколение комфортными условиями для досуга. Это важнейшая площадка для молодежи, сфера реализации их интересов, творческого совершенствования и развития интеллектуальных способностей. Здесь каждый подросток может выбрать занятие по душе и заниматься с профессиональными педагогами на бесплатной основе», - отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

В 2025 году проходит ремонт четырех молодежных (подростковых) клубов в четырех муниципалитетах Республики Татарстан. Общая сумма финансирования по государственным контрактам составляет 100 млн. рублей.

Так, в Казанском подростковом клубе на ул. Ютазинская, работы находятся на заключительном этапе — выполнено уже 92%. После открытия клуб будет работать в спортивном направлении. В Азнакаевском районе успешно завершен капитальный ремонт подросткового клуба «Юность». На реконструкцию было выделено более 30 миллионов рублей, что позволило создать современное пространство для развития талантов местной молодежи – коворкинг, «Доброцентр», арт-мастерские (декоративно-прикладное искусство, ИЗО, техническое направление, современные мастер-классы), радиоклуб (проведение сеансов радиосвязи), клуб «Патриот» и другие.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Также завершен капитальный ремонт молодежного (подросткового) клуба, расположенного на проспекте Раиса Беляева в Набережных Челнах. На реконструкцию было выделено 45,05 млн рублей. Здесь выполнена отделка помещений в современном стиле с использованием ярких цветовых акцентов.

В молодежном клубе «Спартак» в Елабуге финишируют последние работы по запуску систем водоснабжения и отопления. Учреждение специализируется на тяжёлой атлетике. Среди воспитанников два кандидата в мастера спорта, в том числе Алексей Мыльников, который в 2024 году стал чемпионом всероссийских соревнований среди студентов. Ежедневно клуб посещают более 30 юных спортсменов.

В 2026 году в рамках программы планируется обновление четырех подростков клубов в Казани, Новошешминском, Бавлинском, Балтасинском районах на общую сумму 100 млн рублей.