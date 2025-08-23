В Татарстане на 81% выполнили годовой план по строительству жилья

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане годовая программа по строительству жилья выполнена на 81% – застройщиками введено 2 млн 638 тыс. кв. метров. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на традиционном совещании в Доме Правительства региона.

Провел совещание с подключением по видеосвязи всех муниципалитетов Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Докладчик отметил, что в секторе коммерческого жилья возведено 34% от запланированного годового объема. Строители сдали 72 многоквартирных дома общей площадью более 578 тыс. кв. метров.

Программа социальной ипотеки выполнена на 73%. Из 35 домов полностью готовы 15 общей площадью 118 тыс. кв. метров, проинформировал министр.

При этом, по словам Айзатуллина, наиболее быстрыми темпами традиционно идет индивидуальное жилищное строительство. Суммарная площадь сданных домов равняется 1 млн 942 тыс. кв. метров.

Руководитель Минстроя РТ также сообщил о выполнении четырех программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. В частности, на 204 жилых помещения, предназначенных для детей-сирот, заключены три государственных контракта.

Среди молодых семей средства субсидий использовали 49 получателей, еще 20 находятся на этапе подбора квартир.

Для многодетных семей, имеющих пять и более детей, из 27 оформленных сертификатов (на 2356 кв. метров жилья – прим. Т-и) реализованы девять на общую площадь 881 кв. метр. Для остальных 18 получателей жилые помещения подбирает Государственный жилищный фонд РТ.

В свою очередь в такой категории, как вынужденные переселенцы, переселенцы с Крайнего Севера и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, жилье приобрели все три получателя.