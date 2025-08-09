В Татарстане на 80% выполнили капремонт в детских лагерях

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

В Татарстане при поддержке Раиса республики Рустама Минниханова с 2019 года реализуется программа капитального ремонта, реконструкции и строительства учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи «Лето – детям». Благодаря этой программе реконструировано и построено 43 детских оздоровительных лагерей на общую сумму 6,97 млрд рублей.

«В этом году запланирован капитальный ремонт в 19 детских оздоровительных лагерях. В восьми из них работы уже завершены, в остальных выполнены на 89%. К каждому объекту есть индивидуальный подход. Для нас важно, чтобы не просто там обновили стены или обои, чтобы объекты подходили под направление лагеря. Если, например, деятельность лагеря направлена на развитие инженерного направления, значить техника, свет, стены все должно соответствовать, если это этнокультурный лагерь, значит там есть все, чтобы в течение смены подросток смог ознакомиться с разными культурами народов, проживающих в республике и таких примеров много, это и спортивные направления, добровольческие, экологические, языковые, с разными мастерскими прикладного искусства и др.», – рассказал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Министр отметил, что благодаря обновленной инфраструктуре, которая востребована у подростков, насыщенной программе за время смены, подрастающему поколению прививаются полезные привычки, появляется заинтересованность в различных мастер-классах, мероприятиях. Все это соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».

В 2025 году в программу включены 19 объектов из 14 муниципальных образований Республики Татарстан и Анапы на сумму 1,3 млрд рублей.

Так, полностью завершились работы в ДОЛ «Ласточка» в Тетюшском районе РТ и ДОЛ «Дубравушка» Ютазинского района республики.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

После реновации в июле этого года открылся лагерь «Алмалы» в Агрызском районе. Здесь обновлен клуб, спальные корпуса, актовый, спортивный залы и др.

В июне этого года после ремонта открылся республиканский лагерь «Мечта» в Зеленодольском районе. В День защиты детей лагерь посещали заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева и министр по делаем молодежи РТ Ринат Садыков. Лагерь был построен в 1983 году. За время капитального ремонта отремонтированы пять спальных корпусов, банно-прачечный комплекс, КПП, медицинский пункт, столовая, клуб, инженерные сети и ограждения. Здесь появились беседки, костровая площадка, уличная сцена, универсальная спортивная площадка и площадка для пляжного волейбола.

В 2026 году в рамках программы отремонтируют 12 детских оздоровительных лагерей из 8 муниципальных образований Татарстана и Анапы.