В Татарстане на 8 участках трассы Казань — Оренбург из-за ремонта ограничена скорость

В Татарстане на восьми участках трассы Р239 Казань — Оренбург из-за дорожных работ ограничена скорость движения до 50 км/ч и сужена проезжая часть. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Ремонт проводится с 13+700 по 20+230 км в Лаишевском районе; с 141-го по 146-й км и с 152-го по 154-й км в Чистопольском районе; с 190-го по 202-й км в Альметьевском районе. Кроме того, ремонтируются участки с 208-го по 215-й км и с 240-го по 249-й км в Альметьевском районе, с 271-го по 289-й км в Альметьевском и Бугульминском районах, а также с 381-го по 390-й км в Бавлинском районе.

Из-за производственных работ также возможны локальные ограничения. В частности, устройство слоев износа ведется на участке с 8-го по 18-й км автодороги Казань — Буинск — Ульяновск в Верхнеуслонском районе и на обходе Зеленодольска, с 95-го по 113-й км, автодороги Йошкар-Ола — Зеленодольск.

Водителей просят соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки.