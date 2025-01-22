В Татарстане на 653 га высадили саженцы для компенсации выбросов парниковых газов

Благодаря национальному проекту «Экология» в 2024 году лесовосстановительные работы на землях лесного фонда Татарстана проведены на площади более 2,7 тысячи гектаров. Об этом сообщил сегодня на итоговом заседании коллегии Минлесхоза РТ в Казани руководитель ведомства Равиль Кузюров.

«Благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова действует отраслевая программа „Развитие лесного хозяйства Республики Татарстан“, на основании которой при взаимодействии с Минсельхозом РТ в прошлом году проведены работы по созданию защитных противоэрозионных насаждений на площади более 1000 гектаров. Также подведомственными учреждениями проведена работа по закладке защитных лесных насаждений для компенсации выбросов парниковых газов на площади 653 гектара», — рассказал он.

Кроме того, в прошлом году арендаторами лесных участков, проводившими рубки лесных насаждений, проведены работы по компенсационному лесовосстановлению и лесоразведению на площади 441 гектар.

«С учетом всех работ по закладке защитных насаждений и лесных культур в прошлом году работы по воспроизводству лесов и лесоразведению проведены на площади 4,9 тыс. гектаров», — отметил Кузюров.

Благодаря национальному проекту «Экология» для сохранности лесных культур лесниками региона проводится комплекс мероприятий по агротехническому уходу. Такие работы в прошлом году проведены на площади свыше 12 тыс. гектаров. В весенне-осенний период проведено дополнение лесных культур на площади 4 тыс. гектаров и подготовка почвы под лесные культуры на площади 1,4 тыс. гектаров.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.