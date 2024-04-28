В Татарстане на 58,5% выросли показатели по ремонту машин

За год в Татарстане на 58,8% выросли показатели по ремонту машин и оборудования. Об этом, сравнив результаты марта 2023 и 2024 годов, сообщил Татарстанстат.

Наибольший рост за этот период отмечен в производстве прочих транспортных средств и оборудования — +92,8%. На третьем месте по динамике оказалось производство прочих готовых изделий — +39,6%. Показатели по машинам и оборудованию, не включенным в другие группировки, увеличились на 20,6%. Однако в то же время в республике отмечается снижение производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. За год показатели в этой отрасли упали на 18,5%.

Возглавляет антирейтинг производство одежды. С марта 2023 года отмечается снижение на 34,2%.

Другие отрасли с положительной динамикой: производство лекарственных средств и медизделий; выпуск электрооборудования; текстильные изделия; обработка древесины и производство из дерева и пробки; выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий; металлургия; продукты питания; резиновые и пластмассовые изделия; кокс и нефтепродукты; неметаллическая минеральная продукция, в частности стройматериалы; производство напитков и бумаги.

Отраслей с отрицательными результатами оказалось меньше. Помимо одежды и автотранспорта, это готовые металлические изделия и оборудование — −2,5%, химические вещества и продукты — −1,4%, а также кожа и изделия из нее — −1,1%.