В Татарстане на 55% выросло финансирование лечения рака

В Татарстане за пять лет финансирование лечения рака выросло более чем наполовину. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный внештатный специалист онколог Приволжского федерального округа, директор КГМА Рустем Хасанов.

«Если взять Республику Татарстан, с 2018 года финансирование увеличилось на 55%. Эти деньги идут на лечение больных», — сообщил профессор.

Рустем Хасанов подчеркнул, что денежные вливания позволяют лечить пациентов передовыми препаратами, к примеру, таргетной терапией.

Врач добавил, что в 2021 году по сравнению с 2020-м в Приволжье увеличилась выявляемость рака. По его словам, онкологическая служба научилась работать в условиях пандемии коронавируса. Также в ПФО увеличилась пятилетняя выживаемость заболевших.