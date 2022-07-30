news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
30 июля 2022  06:46
Александр Хевронин

В Татарстане на 5 рублей подешевели килограмм картофеля и бананов

news_top_970_100

В Татарстане за неделю, с 15 по 22 июля, подешевели картофель и бананы. Снижение составило 12% и 5% соответственно. Такие данные приводит Татарстанстат.

Согласно статистике, стоимость одного килограмма картофеля за указанный период снизилась с 45 до 40 рублей, а цена одного килограмма бананов уменьшилась с 91 до 86 рублей.

Стоимость капусты за это же время снизилась на 5% — до 28 рублей за килограмм, а яблоки подешевели на 4% и теперь стоят 116 рублей. Цены одного килограмма моркови и гречневой крупы снизились на 3,5% и 1,5% соответственно — до 55 и 109 рублей.

Помидоры за указанную неделю подорожали сильнее всего — на 2%, до 96 рублей за килограмм. Также наблюдается рост цен на говядину — до 483 рублей за килограмм и на молоко — до 88 рублей за литр.

#цены на продукты #Татарстан
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100