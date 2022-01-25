В Татарстане на 46 участках автомобильных дорог установят освещение

В Татарстане на 46 участках автомобильных дорог установят линии освещения общей протяженностью более 79 километров. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на заседании коллегии Миндортранса республики.

«В настоящее время сформирован перечень мероприятий по повышению безопасности дорожного движения», – рассказал докладчик.

Так, по словам Ханифова, в этом году запланированы устройство освещения и искусственных неровностей. Кроме того, будет установлено 30 километров металлического барьерного ограждения, обустройство тротуаров на 14 участках дорог. Планируется также нанести горизонтальную разметку протяженностью около 5,5 тыс. километров на региональных автодорогах.

«В настоящее время министерством совместно с Управлением ГИБДД начаты работы по определению мест концентрации ДТП, потенциально опасных участков», – подчеркнул министр.

Глава Миндортранса отметил, что в этом году запланировано привести в нормативное состояние дорожно-уличную сеть в населенных пунктах на 1 млрд рублей. На такую же сумму будет проведен ремонт существующего асфальтобетонного покрытия в населенных пунктах.

«На приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети за счет средств муниципальных дорожных фондов будет направлено 1 млрд 250 млн рублей. В дальнейшем планируется строительство автодорог с устройством переходного типа покрытия из щебеночной смеси с маркой прочности М400, выполнение ремонтных работ с применением метода холодного ресайклинга и строительство цементобетонных автодорог», – заключил Ханифов.