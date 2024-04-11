В Татарстане на 4,6% снизилась первичная заболеваемость наркологическими расстройствами

За прошлый год в Татарстане на 4,6% снизилась первичная заболеваемость всеми наркологическими расстройствами. Об этом сообщил главный врач Республиканского клинического наркологического диспансера Ренат Уткельбаев на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«За последние годы мы достигли определенных результатов в области профилактики и лечения наркологических заболеваний. В структуре заболеваемости, как и в предыдущие годы, большую часть занимают расстройства, связанные с употреблением алкоголя – 54%», – рассказал спикер.

При этом, по его словам, несмотря на принимаемые меры, проблема алкоголизма и наркомании продолжает оставаться актуальной.

«Снижение всех зарегистрированных показателей первичной заболеваемости, связанных с употреблением алкоголя и наркотиков, не является свидетельством благополучия наркологической обстановки в республике. Это лишь подтверждает факт перехода заболевания в хроническую форму», – подчеркнул Уткельбаев.

Он отметил, что доказана прямая связь между употреблением алкоголя и развитием более 60 болезней. «Рост показателя первичной заболеваемости алкогольными токсикозами – на 9% по сравнению с 2022 годом», – констатировал спикер.

Главврач онкодиспансера добавил, что в прошлом году реабилитацию прошли 1 159 пациентов, что на 11,8% меньше, чем в 2022-м. Количество человек, проходящих реабилитационные программы, снизилось за счет увеличения длительности этих программ, уточнил он.

«Доля больных, успешно завершивших программы медицинской реабилитации в стационарных условиях, в прошлом году увеличилась и составила 92%. Это на 3,6% выше, чем в Приволжском федеральном округе, и на 7,1% – чем в среднем по России», – заявил он.

В прошлом году в Татарстане зарегистрировано более 57,1 тыс. случаев наркологических расстройств. Впервые зарегистрировано 3 849 наркологических расстройств.