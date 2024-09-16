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В Татарстане на 42% выросло число электронных заявлений на кадастровый учет
За восемь месяцев с начала текущего года в Росреестр Татарстана на одновременную процедуру — кадастровый учет и регистрацию прав — поступило более 13 тыс. заявлений в электронном виде. В процентном соотношении рост составил 42%, сообщает пресс-служба ведомства.
При этом за аналогичный период прошлого, 2023 года онлайн было подано примерно 9,3 тыс. заявлений.
Граждане могут одновременно поставить объект недвижимости на кадастровый учет и зарегистрировать на него права. Срок оформления бытовой недвижимости в электронном виде составит всего три рабочих дня, напомнили в Управлении Росреестра по РТ.
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