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Общество 16 сентября 2024 21:27

В Татарстане на 42% выросло число электронных заявлений на кадастровый учет

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За восемь месяцев с начала текущего года в Росреестр Татарстана на одновременную процедуру — кадастровый учет и регистрацию прав — поступило более 13 тыс. заявлений в электронном виде. В процентном соотношении рост составил 42%, сообщает пресс-служба ведомства.

При этом за аналогичный период прошлого, 2023 года онлайн было подано примерно 9,3 тыс. заявлений.

Граждане могут одновременно поставить объект недвижимости на кадастровый учет и зарегистрировать на него права. Срок оформления бытовой недвижимости в электронном виде составит всего три рабочих дня, напомнили в Управлении Росреестра по РТ.

#кадастровый учет #Управление Росреестра по РТ #цифровизация
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