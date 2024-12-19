В Татарстане на 40,5% увеличился экспорт продукции пищевой промышленности

По состоянию на начало декабря текущего года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Татарстана составил 401,7 млн долларов. Продукцию АПК экспортируют 258 участников внешнеэкономической деятельности. Она поставляется в 52 страны мира. В 2023 году фактический объем экспорта продукции АПК РТ составил 457,6 млн долларов.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза РТ, на сегодняшний день экспортировано продукции пищевой и перерабатывающей промышленности на сумму 39,6 млн долларов (+40,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В натуральном выражении объем отгруженной продукции пищевой и перерабатывающей промышленности составил 46 тыс. тонн: кондитерские изделия 21,2 млн; сахарная продукция 12,6 млн; продукты перемола 2,6 млн долларов.

Экспорт осуществляется на Ближний Восток и Закавказье, в Азию, в страны Северной и Южной Америки.

В Татарстане наращиваются поставки продукции пищевой и перерабатывающей промышленности на зарубежные рынки, в том числе благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».