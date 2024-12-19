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Экономика 19 декабря 2024 15:50

В Татарстане на 40,5% увеличился экспорт продукции пищевой промышленности

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По состоянию на начало декабря текущего года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Татарстана составил 401,7 млн долларов. Продукцию АПК экспортируют 258 участников внешнеэкономической деятельности. Она поставляется в 52 страны мира. В 2023 году фактический объем экспорта продукции АПК РТ составил 457,6 млн долларов.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза РТ, на сегодняшний день экспортировано продукции пищевой и перерабатывающей промышленности на сумму 39,6 млн долларов (+40,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В натуральном выражении объем отгруженной продукции пищевой и перерабатывающей промышленности составил 46 тыс. тонн: кондитерские изделия 21,2 млн; сахарная продукция 12,6 млн; продукты перемола 2,6 млн долларов.

Экспорт осуществляется на Ближний Восток и Закавказье, в Азию, в страны Северной и Южной Америки.

В Татарстане наращиваются поставки продукции пищевой и перерабатывающей промышленности на зарубежные рынки, в том числе благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».

#экспорт #Татарстан #сельхозпродукция #АПК
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