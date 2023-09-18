В Татарстане на 400 тыс. оштрафовали коллекторов, которые без причины беспокоили женщину

В Татарстане приставы добились, чтобы недобросовестные коллекторы были оштрафованы на 400 тысяч рублей за беспокойство должника, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

К приставам обратилась женщина, которая рассказала, что на ее личный номер поступают звонки с требованием оплатить долг незнакомой ей женщины.

Рассмотрев обращение приставы установили, что коллекторы в нарушение закона взаимодействовали с третьим лицом без его согласия и без согласия должника, а также звонили на телефон, не указанный заемщиком при заключении кредитного договора.

По данному факту организацию оштрафовали на 400 тысяч рублей.