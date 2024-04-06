В Татарстане на 4% подорожала свекла и почти на 6% подешевели огурцы

За неделю в Татарстане еще на 5,96% подешевели огурцы. Стоимость килограмма снизилась до 164,48 рубля, сообщает Татарстанстат.

Кроме того, на 2,29% подешевела вареная колбаса — до 422,35 рубля за килограмм, на 2,8% — белокочанная капуста — до 37,64 рубля, на 2,02% — крупа гречневая-ядрица — до 97,98%. На 1,36% снизилась стоимость репчатого лука — до 36,56 рубля.

В то же время ряд продуктов, наоборот, подорожали за период с 25 марта по 1 апреля. Наиболее заметно изменились цены на столовую свеклу — до 43,88 рубля, или на 4,21%. На 2,49% выросла стоимость килограмма моркови — до 40,89 рубля.

В пределах 2% поднялись цены на мясные консервы для детского питания, мороженую неразделанную рыбу, маргарин, куриные яйца, сахар-песок, поваренную соль, шлифованный рис и яблоки.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»