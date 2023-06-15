В Татарстане на 384 участках дорог выявлено 219 нарушений правил эксплуатации

При обследовании 384 участков дорог в этом году в Татарстане было выявлено 219 нарушений по эксплуатации. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин в прямом эфире Центра управления регионом Татарстана.

«Замечания выявлены на участках, на которые распространяются гарантийные обязательства. К началу июня подрядные организации их устранили», — рассказал спикер.

Подрядчики должны выполнять определенные обязательства по ремонту дорог. Они связаны с подбором дорожных материалов, производственными технологиями, соблюдением техники безопасности, сроками проведения работ, отметил Чукин.

«Бывают замечания по качеству работ, обустройству автодорог, по составу асфальтобетонных смесей. Это рабочие замечания, которые при выявлении устраняются подрядными организациями», — подчеркнул он.

Замминистра добавил, что существуют еще и гарантийные обязательства подрядчика по эксплуатации дорог.