В Татарстане на 38% выполнили годовой план по строительству жилья

В Татарстане годовая программа по строительству жилья выполнена на 38% – застройщиками введено более 1 млн 194 тыс. кв. метров из 3 млн 175 тыс. запланированных. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на традиционном совещании в Доме Правительства региона.

Провел совещание с подключением по видео-конференц-связи всех муниципалитетов Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии также приняли участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин и исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Докладчик отметил, что по линии коммерческого жилья возведено 40% от запланированных 114 домов суммарной площадью почти в 1 млн 45 тыс. кв. метров. Застройщики сдали 52 многоквартирных дома суммарной площадью около 417 тыс. кв. метров.

По программе социальной ипотеки из 108 домов общей площадью свыше 150 тыс. кв. метров построены девять площадью более 49 тыс. кв. метров. Выполнение годового плана составляет 33%, отметил министр.

В свою очередь по линии индивидуального жилищного строительства сдано 37% от плана – 728 тыс. кв. метров жилья.

Руководитель Минстроя РТ отдельно рассказал о выполнении четырех программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Речь традиционно идет о четырех категориях.

Для обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот в текущем году предусмотрено приобретение 641 жилого помещения в 51 многоквартирном доме. Среди многодетных семей, имеющих пять и более детей, – 21 получатель. На сегодняшний день оформлено 18 сертификатов.

В категории «Молодые семьи» насчитывается 61 получатель, по которым Министерством по делам молодежи РТ заключены соглашения в системе «Электронный бюджет» с 43 муниципалитетами. На сегодняшний день все свидетельства молодым семьям вручены, ведется работа по перечислению средств на лицевые счета исполкомов муниципальных образований, заметил Айзатуллин.

В четвертой по счету категории (вынужденные переселенцы, переселенцы с Крайнего Севера и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС) из трех сертификатов оформлен один.