В Татарстане на 35 площадках пройдет региональный чемпионат «Абилимпикс»

В Татарстане с 11 апреля по 24 мая пройдет региональный чемпионат «Абилимпикс» для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 лет, сообщает АНО «Россия – страна возможностей».

«Соревнования пройдут в очном формате на 35 площадках в Казани, Арске, Нижнекамске, Лениногорске, Чистополе, Кукморе, Бугульме, Набережных Челнах, Нурлате, Альметьевске, Лаишеве, Болгаре», – говорится в сообщении.

Участники чемпионата будут состязаться по 87 компетенциям, среди которых «Разработка виртуальной и дополненной реальности», «Поварское дело», «Облицовка плиткой», «Робототехника», «Лабораторный химический анализ», «Сити-фермерство», «Ювелирное дело» и другие.

В Казанском торгово-экономическом техникуме соревнования пройдут по 12 компетенциям, в Колледже малого бизнеса и предпринимательства – по шести, в Набережночелнинском педагогическом колледже – по пяти.

Национальный чемпионат «Абилимпикс» как всегда состоится в Москве. В Татарстане чемпионаты профессионального мастерства проводятся ежегодно с 2017 года.

Движение «Абилимпикс», направленное на профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью, – часть президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его цель – создание в России системы конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Основные цели организации – создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.