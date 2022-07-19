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Ру Тат
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Транспорт
19 июля 2022  04:11

В Татарстане на 3,5 месяца закроется для движения участок дороги Красновидово – Сюкеево

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В Татарстане более чем на три месяца закроется для движения транспорта участок автодороги Красновидово – Сюкеево, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Движение закроется с 20 июля по 10 ноября на участке региональной дороги от 3,84 до 9 км в Камско-Устьинском районе. «Ограничение будет действовать до завершения работ по капитальному ремонту этого участка», – отметили в министерстве.

Водители смогут совершить объезд по автодорогам Казань – Ульяновск – Камское Устье и Казань – Ульяновск – Старое Барышево – Камское Устье. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут.

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