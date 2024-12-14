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В Татарстане на 3,4% выросло число субъектов МСП
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По данным на 1 декабря, в Татарстане насчитывалось 178,1 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Это на 5648 больше, чем годом ранее, сообщили на заседании рабочей группы оперштаба по обеспечению развития экономики РТ, сообщает Минэкономики республики.
Провел заседание глава ведомства Мидхат Шагиахметов. Участники обсуждали вопросы выполнения ранее поставленных задач, развитие МСП, в том числе экспорта их продукции.
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