В Татарстане на 30% выполнены работы по усилению пролета моста через Свиягу на М7

В Татарстане на мосту через Свиягу, расположенном на 757-м км трассы М7, на 30% выполнены работы по усилению пролета. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

​«Во время капремонта искусственного сооружения мостостроители заменили ригель на четвертой опоре, приступили к замене десяти подферменников и опорных частей. Затем начнут санацию трещин на пяти опорах», – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, проводится работа по усилению пролетного строения металлоконструкциями общим весом 87 тонн. Уже смонтировано 26 тонн элементов усиления.

Рабочие заменят деформационные швы на береговых опорах и два лестничных схода, отремонтируют мостовое полотно и нанесут двухслойное покрытие из асфальтобетона.

Планируется также заменить опоры освещения, установить светодиодные светильники и отремонтировать знаки судоходной сигнализации.

Реконструкция моста 1996 года постройки протяженностью 389 метров началась в 2019 году. Возле него в прошлом году был построен новый мост протяженностью 390 метров с подходами длиной около 7 км. После этого мостостроители приступили к капитальному ремонту старого моста.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Общая стоимость работ составляет более 4,6 млрд рублей. В этом году работы будут выполнены на 1 млрд 29 млн рублей.

Фотографии пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора»