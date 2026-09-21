В Татарстане на 241% вырос спрос на администраторов магазинов

Работодатели Татарстана за год значительно увеличили число вакансий по нескольким профессиям. Сильнее всего вырос спрос на администраторов магазинов и торговых залов, агентов по недвижимости и отделочников. Об этом свидетельствуют данные рейтинга hh.ru, имеющиеся в распоряжении «Татар-информа».

С августа 2025 года по август 2026-го количество вакансий для администраторов магазинов и торговых залов увеличилось на 241% – со 130 до 440. На втором месте по темпам роста оказались агенты по недвижимости: число предложений для них выросло на 138% – с 60 до 145.

На 109% увеличилось количество вакансий для маляров, штукатуров и отделочников – со 150 до 310. Число предложений для дворников выросло вдвое – с 30 до 60.

В десятку профессий с наиболее заметным ростом спроса также вошли директора магазинов и сетей магазинов (+83%), упаковщики, комплектовщики и маркировщики (+59%), продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (+56%), механики (+53%), контролеры ОТК (+44%), инженеры-электроники и инженеры-электронщики (+43%).

Наиболее высокие медианные зарплатные предложения среди этих профессий в августе получили агенты по недвижимости – 181,3 тыс. рублей. Малярам, штукатурам и отделочникам предлагали в среднем 180 тыс. рублей, механикам – 136,2 тыс., инженерам-электроникам и инженерам-электронщикам – 127,5 тыс., директорам магазинов и сетей магазинов – 91,5 тыс. рублей.

«Работодатели Татарстана увеличивают спрос на специалистов с разными профилями – от управленцев до рабочих. При этом особенно заметен рост спроса на профессии, связанные с торговлей, недвижимостью и техническими работами», – отметила директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

По ее словам, работодатели готовы предлагать конкурентный уровень оплаты специалистам, в которых сейчас особенно нуждается рынок труда.