В Татарстане на 24% снизилась выдача кредитных карт

В октябре 2024 года в Татарстане выдано 44,41 тысячи кредитных карт. Это почти на четверть — на 24% — меньше, чем в сентябре, следует из информации Объединенного кредитного бюро.

Кроме того, снизился объем лимитов по кредиткам: если в сентябре он составил 7,15 млрд рублей, то в октябре — 5,11 млрд, или на 19% меньше. При этом средний лимит, напротив, вырос на 7% — с 122 тысяч до 130 тысяч рублей.

По данным ОКБ, показатели выдачи кредитных карт за месяц снизились во всех регионах России, как и динамика общих лимитов. Исключениями по последнему показателю стали Тыва (+15%) и Курская область (+7%).