В Татарстане на 2023–2025 годы увеличено финансирование обеспечения жильем молодых семей

В Татарстане на 2023–2025 годы увеличен объем финансирования из республиканского бюджета подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». Об этом рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

В частности, в 2023 году субсидию в размере 35% от нормативной стоимости жилья получат 78 молодых семей из 39 муниципальных образований региона.

Сулейманов напомнил, что возглавляемое им ведомство курирует четыре программы, по которым в 2022 году 1092 татарстанские семьи улучшили жилищные условия.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей», которой предусмотрена безвозмездная субсидия от 35% от стоимости жилья, в республике за 2022 год жилищные условия улучшили 50 семей из 22 муниципалитетов, а всего с 2006 по 2021 год это удалось 8041 семье.

Согласно закону РТ «О господдержке молодых семей в улучшении жилищных условий», молодым семьям предоставляется беспроцентная рассрочка размером до 60% стоимости жилья сроком на 15 лет. В 2022 году этой возможностью воспользовались 32 татарстанских семьи из трех муниципалитетов и в общей сложности 4393 семьи за 1999–2022 годы.

По социальной ипотеке «Молодая семья» на льготных условиях жилье от Госжилфонда РТ получили 1010 семей из 22 муниципалитетов. С 2020 года в программе состоят 3024 семьи, а заселились по ней — уже 1952.

Кроме того, в 2022 году 49 человек победили в конкурсе социальной ипотеки среди лидеров молодежной политики «Лига студентов». Начиная с 2012 года обладателями жилья от застройщиков в рамках этой программы стали 343 татарстанца.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» представляет собой часть федеральной программы (федерального проекта) «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда».



Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. До этого подпрограмма была частью соответствующей федеральной целевой программы.